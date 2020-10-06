Володимир Зеленський розповів, що переїхав до державної резиденції в Конча-Заспі тимчасово. Наразі подружжя Зеленських шукає новий дім для своєї сім'ї.

Президент вже продав приватний будинок, у якому мешкав до пандемії COVID-19. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю європейському виданню Politico Europe, повідомляє Офіс Президента.

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Український лідер наголосив, що за законом має повне право мешкати у резиденції в Конча-Заспі. Однак сприймає її виключно як готель. Зеленський зізнається, що хоче мати власний дім – сімейне гніздечко.

Зеленський шукає новий дім

Наразі президент з дружиною Оленою шукають нове житло. Подружжя ще вагається: збудує дім чи візьме його в оренду.

Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, своє сімейне гніздечко,

– зауважив Зеленський.

Що відомо про переїзд Зеленського до Конча-Заспи