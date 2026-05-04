Зеленський уперше зустрівся з прем'єром Грузії, проти якого ввів санкції

Володимир Зеленський в Єревані на саміті Європейської політичної спільноти 4 травня вперше зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Після розмови український лідер висловився щодо відносин Києва та Тбілісі.

Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

Цікаво Відбив дружину в Шуфрича та зрадив українців: хто такий Каха Каладзе та як він став проросійським у Грузії

Що написав Зеленський після зустрічі з Кобахідзе?

Володимир Зеленський зазначив, що між Україною та Грузією дійсно є відкриті питання. Тому важливо, щоб на всіх рівнях був діалог.

Україна завжди поважала й поважає Грузію, її суверенітет і народ,

– зазначив президент.

Український лідер також зауважив, що він та Іраклій Кобахідзе домовилися продовжити взаємодію і надалі.

Також про зустріч висловився й Іраклій Кобахідзе. Грузинський прем'єр заявив, що це була зустріч у закритому форматі, тому деталей він не може розповісти, але загалом, на думку Кобахідзе, це була дружня та цікава розмова.

"Сам президент (України Володимир Зеленський – 24 Канал) висловив цю ініціативу (розмови – 24 Канал), ми негайно підтвердили свою готовність та поговорили про двосторонні відносини. По суті, це було предметом розмови, і я ще раз скажу, що це була цікава та дуже дружня розмова", – заявив Іраклій Кобахідзе.

Він також заявив, що Україна – дружня Грузія країна.

Іраклій Кобахідзе зустрівся з Володимиром Зеленським / Відео з фейсбук-сторінки Адміністрації уряду Грузії

Варто зазначити, що це була перша зустріч Володимира Зеленського з Іраклієм Кобахідзе, відколи той став прем'єр-міністром Грузії у 2024 році.

Зверніть увагу! Іраклій Кобахідзе та низка інших осіб з керівної партії Грузії – "Грузинська мрія" – у 2024 році опинились під 10-річними санкціями України.

Що відомо про позицію Іраклія Кобахідзе щодо України?