Зеленський уперше зустрівся з прем'єром Грузії, проти якого ввів санкції
- Володимир Зеленський вперше зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе на саміті Європейської політичної спільноти в Єревані.
- Обидва лідери висловили бажання продовжити взаємодію, наголошуючи на дружніх відносинах між країнами, хоча деталі зустрічі залишилися закритими.
Володимир Зеленський в Єревані на саміті Європейської політичної спільноти 4 травня вперше зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Після розмови український лідер висловився щодо відносин Києва та Тбілісі.
Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.
Що написав Зеленський після зустрічі з Кобахідзе?
Володимир Зеленський зазначив, що між Україною та Грузією дійсно є відкриті питання. Тому важливо, щоб на всіх рівнях був діалог.
Україна завжди поважала й поважає Грузію, її суверенітет і народ,
– зазначив президент.
Український лідер також зауважив, що він та Іраклій Кобахідзе домовилися продовжити взаємодію і надалі.
Також про зустріч висловився й Іраклій Кобахідзе. Грузинський прем'єр заявив, що це була зустріч у закритому форматі, тому деталей він не може розповісти, але загалом, на думку Кобахідзе, це була дружня та цікава розмова.
"Сам президент (України Володимир Зеленський – 24 Канал) висловив цю ініціативу (розмови – 24 Канал), ми негайно підтвердили свою готовність та поговорили про двосторонні відносини. По суті, це було предметом розмови, і я ще раз скажу, що це була цікава та дуже дружня розмова", – заявив Іраклій Кобахідзе.
Він також заявив, що Україна – дружня Грузія країна.
Іраклій Кобахідзе зустрівся з Володимиром Зеленським / Відео з фейсбук-сторінки Адміністрації уряду Грузії
Варто зазначити, що це була перша зустріч Володимира Зеленського з Іраклієм Кобахідзе, відколи той став прем'єр-міністром Грузії у 2024 році.
Зверніть увагу! Іраклій Кобахідзе та низка інших осіб з керівної партії Грузії – "Грузинська мрія" – у 2024 році опинились під 10-річними санкціями України.
Що відомо про позицію Іраклія Кобахідзе щодо України?
Іраклій Кобахідзе є лідером проросійської керівної партії "Грузинська мрія" з 2021 року. До посади прем'єра політик з 2016 по 2019 років був спікером парламенту Грузії.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Іраклій Кобахідзе регулярно поширював російські наративи щодо війни, а також назвав велику війну в Україні "наслідком Майдану". Також регулярно проводив наративи із протестами у Грузії, які розпочалися у 2023 році, та Революцією Гідності в Україні.
Цікаво, що 28 листопада 2024 року Кобахідзе заявив, що влада Грузії відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це спричинило продовження протестів опозиції з новою силою.