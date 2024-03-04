Головком регулярно на передовій, – Зеленський звернувся до українців

Президент України ввечері традиційно записав звернення до українського народу. Він розповів про головні події дня.

Володимир Зеленський ввечері 4 березня звернувся до українців. Він розповів про важливі рішення та зустрічі 4 березня.

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Більшість часу – військовим.

Зеленський розповів, що у нього була зустріч із Головкомом Олександром Сирським, начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем саме щодо фронтових питань і завдань. За словами президента, обговорили наші операції та перспективи.

Зеленський наголосив, що попри всі дефіцити, можливості наших воїнів знищувати окупантів не повинні зменшитися.

Головком регулярно на передовій. Реальні бойові командири з фронту, з бригад залучені до напрацювання рішень. Сьогодні ж я погодив і підписав низку необхідних нових кадрових призначень для Сил оборони,

– розповів він.

Крім цього, український лідер також провів нараду із міністром оборони Рустемом Умєровим щодо постачання зброї, справедливого й правильного забезпечення бригад. Президент зазначив, що кожна бойова бригада, кожен фронтовий підрозділ мають отримувати більше наявної сучасної зброї.

Також говорили про дрони

Ще однією важливою темою дня стали дрони. Також Зеленський прослухав доповіді ГУР, зокрема, Кирила Буданова щодо наших дій.

Нам потрібен чіткий результат у знищенні російської воєнної інфраструктури та логістики. Більший результат. І це буде,

– наголосив Зеленський.

Крім цього, очільник СБУ Василь Малюк прозвітував щодо нашої протидії російським ДРГ та колаборантам. За його словами, є хороші результати зі знешкодження цих осіб.

Також була доповідь голови зовнішньої розвідки, Литвиненка щодо чутливих міжнародних напрямків та наявних планів Росії. Крім цього, сьогодні була окрема доповідь віцепремʼєра Кубракова. Передусім вона стосувалась роботи нашого морського експортного коридору.

Також обговорили наслідки російських обстрілів, окремо – президент лав доручення щодо Одеси, щодо людей, які втратили житло через російський ударний дрон. Також президент підписав указ про Шевченківську премію. За його словами, лауреати – достойні. Указ опублікують 9 березня.

Наприкінці Зеленський подякував усім, хто стоїть на захисті України.