Балуха нарешті переводять з реанімації: як почувається експолітв'язень після побиття
Колишнього бранця Кремля Володимира Балуха, якого побили 8 вересня, нарешті перевели з реанімації у відділення нейрохірургії. Попри значний прогрес, Балух досі остаточно не одужав.
У реанімації експолітв'язень перебував понад місяць. Про це повідомила співголова парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у фейсбуці.
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Тепер Балух перебуватиме у відділенні нейрохірургії. За словами його лікарів, попереду – тривала реабілітація.
Дійсно хороші новини від лікарів Балуха – Володю сьогодні, нарешті, після більше ніж місячного перебування в реанімації, переводять в нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю що з ним сталося, де він перебуває,
– зазначила Геращенко.
Політик додала, що відвідувати Балуха поки що не можна, зокрема й через карантин і COVID-19. Вона зауважила, що для нього це дуже небезпечно.
Раніше Геращенко говорила, що Балух мав стати першим номером у списку партії на виборах у Київську обласну раду.
Що відомо про Володимира Балуха?Активіст та колишній в'язень Кремля раніше жив у Криму. У 2013 році вивісив з вікна свого будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні". Після анексії півострова відмовився від російського громадянства.
ФСБ Росії затримала Балуха у 2016 році. Окупанти стверджували, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив Балуха до 5 років ув'язнення. Однак бранця Кремля вдалося звільнити 7 вересня 2019 року.
Чи покарали винних у побитті Володимира Балха
- 8 вересня знайшли побитим у столичному Гідропарку. Його прооперували через тяжку травму голови. Тривалий час колишній політв'язень перебував у реанімації, а стан його був важкий.
- За 10 днів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що підозрюваного у нападі на Балуха затримали. Ним виявився житель Київщини 1988 року народження.
- Вже наступного дня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою 60 діб без права на заставу.