Колишнього бранця Кремля Володимира Балуха, якого побили 8 вересня, нарешті перевели з реанімації у відділення нейрохірургії. Попри значний прогрес, Балух досі остаточно не одужав.

У реанімації експолітв'язень перебував понад місяць. Про це повідомила співголова парламентської фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у фейсбуці.

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Тепер Балух перебуватиме у відділенні нейрохірургії. За словами його лікарів, попереду – тривала реабілітація.

Дійсно хороші новини від лікарів Балуха – Володю сьогодні, нарешті, після більше ніж місячного перебування в реанімації, переводять в нейрохірургію. Він ще не розуміє повністю що з ним сталося, де він перебуває,

– зазначила Геращенко.

Політик додала, що відвідувати Балуха поки що не можна, зокрема й через карантин і COVID-19. Вона зауважила, що для нього це дуже небезпечно.

Раніше Геращенко говорила, що Балух мав стати першим номером у списку партії на виборах у Київську обласну раду.

Що відомо про Володимира Балуха? Активіст та колишній в'язень Кремля раніше жив у Криму. У 2013 році вивісив з вікна свого будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні". Після анексії півострова відмовився від російського громадянства.



ФСБ Росії затримала Балуха у 2016 році. Окупанти стверджували, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив Балуха до 5 років ув'язнення. Однак бранця Кремля вдалося звільнити 7 вересня 2019 року. Активіст та колишній в'язень Кремля раніше жив у Криму. У 2013 році вивісив з вікна свого будинку український прапор та прикріпив табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні". Після анексії півострова відмовився від російського громадянства.ФСБ Росії затримала Балуха у 2016 році. Окупанти стверджували, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив Балуха до 5 років ув'язнення. Однак бранця Кремля вдалося звільнити 7 вересня 2019 року.

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