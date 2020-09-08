Колишній політв’язень Володимир Балух перебуває у лікарні у тяжкому стані. Його сильно побили невідомі в ніч на 8 вересня.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав його товариш, український режисер та теж в минулому бранець Кремля Олег Сенцов.

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Володимир Балух був побитим сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий,

– написав він.

Згодом Сенцов оновив повідомлення та додав, що загрози життю Балуха немає. Наразі відомо, що в нього зламані рука та ключиця.

Народна депутатка Ірина Геращенко підтвердила на своїй фейсбук-сторінці слова Сенцова. Вона додала, що побитого Балуха, який був майже без свідомості, знайшла на вулиці жінка. Вона відповіла на телефонний дзвінок Ахтема Чийгоза і допомогла викликати швидку для потерпілого.

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Зауважимо, що 7 вересня минула річниця звільнення деяких українців бранців з російського полону. Зокрема, торік до України із кремлівських в’язниць повернули Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Романа Сущенка, Едема Бекірова, Миколу Карпюка та багатьох інших.

З нагоди цієї радісної події колишні бранці мали спільну зустріч 7 вересня. Світлиною на своїй фейсбук-сторінці теж поділився Олег Сенцов.

Що відомо про Володимира Балуха: