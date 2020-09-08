Володимира Балуха побили невідомі: він у лікарні в тяжкому стані
Колишній політв’язень Володимир Балух перебуває у лікарні у тяжкому стані. Його сильно побили невідомі в ніч на 8 вересня.
Про це на своїй фейсбук-сторінці написав його товариш, український режисер та теж в минулому бранець Кремля Олег Сенцов.
Раніше Сенцов і Балух виступають проти постачання води Крим
Володимир Балух був побитим сьогодні вночі. Його знайшли тільки вранці. Зараз він у лікарні. Стан важкий,
– написав він.
Згодом Сенцов оновив повідомлення та додав, що загрози життю Балуха немає. Наразі відомо, що в нього зламані рука та ключиця.
Народна депутатка Ірина Геращенко підтвердила на своїй фейсбук-сторінці слова Сенцова. Вона додала, що побитого Балуха, який був майже без свідомості, знайшла на вулиці жінка. Вона відповіла на телефонний дзвінок Ахтема Чийгоза і допомогла викликати швидку для потерпілого.
Журналісти 24 каналу намагаються з’ясувати подробиці у правоохоронців.
Зауважимо, що 7 вересня минула річниця звільнення деяких українців бранців з російського полону. Зокрема, торік до України із кремлівських в’язниць повернули Олега Сенцова, Володимира Балуха, Олександра Кольченка, Романа Сущенка, Едема Бекірова, Миколу Карпюка та багатьох інших.
З нагоди цієї радісної події колишні бранці мали спільну зустріч 7 вересня. Світлиною на своїй фейсбук-сторінці теж поділився Олег Сенцов.
Що відомо про Володимира Балуха:
- Раніше жив у Криму, був фермером та громадським активістом. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства. Узимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".
- ФСБ РФ затримала Балуха в окупованому Криму 8 грудня 2016 року. Мовляв, на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок. У березні того ж року Балух оголосив безстрокове голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку. Голодував понад 200 днів, це значно підкосило його здоров’я.
- Підконтрольний Росії суд в Криму засудив Балуха до 5 років позбавлення волі, а згодом після апеляції скоротив термін ув'язнення до 4 років і 11 місяців.
- Був звільнений з російського полону 7 вересня 2019 року.