Волонтери привезли допомогу мешканцям Макарова, Бучі, Бородянки та навколишніх сіл, – Палатний

Волонтери штабу "Українська команда" доставили продукти харчування і речі мешканцям Макарова, Бучі, Бородянки та навколишніх сіл.

Про це повідомив керівник волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний на своїй сторінці у фейсбук.

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За словами Палатного, робота волонтерського штабу "Українська команда" триває, а також розширюються напрямки допомоги задля охоплення більшої кількості людей.

Так, сьогодні Орест Криштафович, Георгій Тарасків, Олександр Боришкевич доставили великий вантаж до Київської області.

Продукти, засоби гігієни, ковдри, медикаменти зібрали спільними зусиллями: Перший жіночий ветеранський простір "Рехаб", Оксана Юринець, Олександр Буханевич, Геннадій Ткачук, Фонд Людмили Станіславенко. Частину харчів, речей та медикаментів ми довантажили у Києві. Мешканці Березівки, Колонщини, Макарова, Липівки, Андріївки, Бородянки, Бучі, Гостомеля отримали допомогу, на яку так чекали",

– повідомив Палатний.

Керівник волонтерського штабу "Українська команда" зазначив, що волонтери також передали амуніцію та військовим. А також Тернопільська команда на чолі з Миколою Люшняком передали у "Дім милосердя" при Бучацькій єпархії УГКЦ понад 600 кг продуктів та засобів гігієни.

Фото доставки необхідних речей:

"Зараз там перебуває чимало переселенців, більшість з яких – діти. Також за підтримки "Berlin Hands For Ukraine передали партію павербанків на потреби ЗСУ і розгрузки, за які дякуємо Андрію Опанасюку. І звісно ж напередодні свята Анна Моргунова передала нашим бійцям з Нацкорпусу Паски. Дякую кожному, хто сьогодні працює для перемоги України", – підсумував Палатний.

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