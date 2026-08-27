Для бойових завдань: 101 бригада ТРО отримала від "Української команди" генератори і електробайк

Волонтери "Української команди" продовжують підтримувати захисників. Зокрема, у серпні штурмовикам 101 бригади ТРО ЗСУ передали чергову партію генераторів, а також електромотоцикл.

Мобільність, енергонезалежність та гарний зв'язок в "Українській команді" назвали запорукою перемоги. Електробайк та генератори від волонтерів отримали штурмовики 101 бригади ТРО ЗСУ. В "Українській команді" розповіли, що вони від початку повномасштабного вторгнення захищали та звільняли Харківщину і Сумщину. Сьогодні герої б'ють ворога на різних напрямках фронту.

Деталі від керівника "Української команди"

Артур Палатний – керівник "Української команди" розповів, що електробайк та генератори допоможуть захисникам у виконанні бойових завдань.

Впевнений, що ця допомога надасть можливість нашим героям ще краще виконувати бойові завдання та збереже життя і здоров’я бійців. Разом обов’язково переможемо! Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам,

– наголосив Артур Палатний.

"Українська команда" передала допомогу бійцям 101 бригади ТРО: дивіться відео

Раніше в "Українській команді" повідомили, що від 2022 року передали на фронт вже понад 600 генераторів, зарядних та електростанцій. Загалом мовиться про майже 1900 тонн допомоги на понад пів мільярда гривень.