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      Волонтери збирають передачу для 20 полонених у Донецьку: як можна допомогти

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      Волонтери збирають продукти та речі для військовополонених українців
      Волонтери збирають продукти та речі для військовополонених українців / rgb-ua.com

      Волонтери збирають найбільшу з 2017 року посилку для наших військовополонених, які перебувають у тимчасово окупованому Донецьку. Небайдужі громадяни можуть допомогти волонтерам – передати продукти чи літні речі для бранців або ж перерахувати гроші.

      Про це повідомила волонтерка Тетяна Грубенюк на своїй сторінці у Facebook. Дівчина допомагає війську з перших днів війни, а передачі для військовополонених передає уже півтора року.

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      Можливість відправляти посилки з’являється раз на два-три місяці. З 2017 року зараз дозволили передати допомогу на найбільшу кількість військовополонених – 20. До того ми максимум збирали для 12 чоловік, а зазвичай дозвіл на передачі є тільки на 7-8 наших хлопців,
      – розповіла Тетяна.

      За словами волонтерки, передачі мають жорсткі обмеження. Так, сторона бойовиків забороняє передавати військовополоненим їжу у скляній тарі та консерви. Тому з їжі волонтери закуповують для військових у полоні, зокрема, сухофрукти та горіхи.

      "Також зараз можна передавати суху ковбасу у вакуумних упаковках і речі по сезону. Під Новий рік дозволили передати канцтовари та настільні ігри. Лікарі рекомендують купувати хлопцям у полоні желейні цукерки, тому що желатин корисний для суглобів та кісток", – додала Грубенюк.

      Передачу для 20-ти наших військовополонених формують на середину липня. Закуповувати продукти та одяг волонтери будуть централізовано.

      Долучитися до допомоги українським полоненим може кожен. Тетяна Грубенюк надала для цього номер банківської карти "Приватбанку" – 5363 5423 0798 3891. Гроші варто перераховувати з поміткою "для полонених".

      Скільки українців перебуває у полоні на окупованому Донбасі? У грудні 2018 року правозахисники заявляли, що проросійські бойовики на непідконтрольній Україні території Донбасу утримують щонайменше 89 цивільних заручників і 13 військовополонених. Щоправда, це лише ті люди, яких вдалося ідентифікувати.

      Так, на Луганщині окупанти силоміць утримують 6 військових і 13 цивільних. Найімовірніше, ці люди перебувають у Луганському СІЗО та колишньому приміщенні управління СБУ.

      ​На Донеччині ж правозахисники нарахували 7 військовополонених і 76 цивільних заручників. Їх можуть тримати у СІЗО Донецька, Макіївській виправній колонії №32, Сніжнянській виправній колонії №127, а також у захопленому окупаційними військами Росії приміщенні арт-центру "Ізоляція".

       

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      Автор: Ольга Омельянчук
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Донецька Волонтери Продукти Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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