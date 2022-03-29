Волонтерський центр для біженців у Вінниці надав допомогу вже 2535 особам

Центр для біженців у Вінниці, створений за ініціативи волонтерів "Української команди УДАРу", за місяць надав допомогу 2535 особам.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбук керівник волонтерського штабу "Української команди УДАРу" Артур Палатний.

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"Волонтери штабу "Української команди УДАРу" у Вінниці на чолі з Ткачук Геннадій працюють на повну! За їх ініціативи разом з керівництвом компанії "LetyShops", голови Вищої ради "Міжнародний Клуб Успішних Жінок" Людмили Станіславенко та небайдужими вінничанами створено повноцінний центр для біженців для 300 осіб та обладнано сховище на 100 осіб. За час існування центру з 25 лютого у ньому було прийнято 2535 людей. Усі вони втратили дім і змушені були тікати, щоб врятувати своє життя і життя своїх дітей. Їм усім було надано допомогу і підтримку", – повідомив Палатний.

Фото волонтерського центру у Вінниці:

Крім того, за його словами, брати Ткачуки допомагають з амуніцією для наших захисників.

Пишаюся, що такі люди в нашій команді, і дякую усім вінничанам за щоденну працю для перемоги України!

– зазначив керівник волонтерського штабу "Української команди УДАРу".

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