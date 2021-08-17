Про це повідомив телеканал 24.

"Українці регулярно чують страшилки про те, що продукти, які виготовляються на заводах - ненатуральні або розбавлені, або містять незрозумілі домішки. Щоб розвіяти усі міфи про походження заводської молочної продукції і повернути українцям віру у її натуральність, молочна компанія "Волошкове поле" долучилась до національного проекту Виробник.ua і показала повний цикл виробництва молока на заводі "Юрія" в Черкасах. Виробництво на нашому підприємстві відбувається із дотриманням усіх національних та міжнародних стандартів. Ми чесні зі своїми покупцями, бо нам важлива довіра людей до нашої продукції!", - генеральний директор молочної компанії "Волошкове поле" Андрій Табалов.

Особливістю проекту є демонстрація не лише потужностей цехів, а й ферм, де живуть тварини і дають молоко, таким чином у кожного українця з’являється можливість переглянути на власні очі повний цикл створення цього продукту.

"Це безпрецедентний випадок для України, коли бренд показує повний цикл створення продукту. І особливо молока, адже запит на інформацію щодо того, звідки береться молоко в сучасній Україні, дуже високий. І "Волошкове поле" – перший бренд, хто зробив саме такий крок назустріч споживачам. Це безумовна перемога для всіх. Адже бренд отримує довіру споживача, а споживач спокій щодо якості продукту", повідомив натхненник проекту Виробник.ua Віталій Єрмак.

Переглянути відео створення молока можно на сайті проекту Виробник.ua. Нагадаємо, що Виробник.ua — це національний проєкт, що дозволяє побачити те, з чого зроблені продукти щоденного використання. У соціальних мережах до проекту доєдналися десятки тисяч українців. Своі потужності в рамках проекту вже показали відомі бренди.

Проект є учасником Американської торгівельної палати.