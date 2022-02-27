"Вони не здатні до воєнних дій в Україні": чому російська делегація прибула до Білорусі

Пєсков заявив, що російська делегація прибула в Гомель задля переговорів. Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович пояснив, що означає цей крок.

Арестович наголосив, що прибуття російської делегації до Білорусі на переговори свідчить про те, що ворог втратив ініціативу.

Важливо Близько 3 500 осіб поранені чи вбиті, – Арестович про втрати противника

За його словами, зараз ворог не здатний до активних військових дій. Як воєнний оглядач Арестович стверджує, що у них залишилася одна чи дві спроби наступати.

За моєю оцінкою та за оцінкою інших військових фахівців, шалені втрати, які вони понесли, і спротив українців, і зірвані плани перших трьох днів компанії показали, що подальша перспектива наступальних дій в Україні марна,

– підсумував радник голови Офісу Президента.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація вже прибула в Гомель задля перемовин з українцями. Москва чекає на рішення Києва. Раніше прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров зазначив, що українська сторона готова до перемовин. Адже Київ прагне миру понад все. Сторони мали досягти домовленостей щодо локацій та умов.

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