Вони пройдуть наосліп, – політолог назвав головну проблему місцевих виборів
Україна активно готується до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020. Однак зміни до Виборчого кодексу шокували кандидатів. Це може призвести до ситуації, коли вибори відбуватимуться наосліп.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політичний експерт Олександр Солонтай. Він зазначив, що усі кандидати були шоковані, коли ознайомились зі змінами у кодексі. Він пояснив чому.
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"Шоковані навіть ті, хто хоче на цих виборах перемагати. Навіть ті активісти, які хочуть перейти на рівень самоврядування і взяти на себе відповідальність, а не тільки викривати схеми. Навіть вони не розуміють, що з цією системою. Що вже говорити про громадян?", – сказав Солонтай.
Я думаю, ці вибори пройдуть наосліп. Не тільки через виборчі правила, але й щодо повноважень органів місцевого самоврядування,
– спрогнозував політолог.
Він пояснив, що все через те, що громади об'єдналися, а натомість з'явилися додаткові районні рівні. Це робить ситуацію незрозумілою. "Не секрет, що пройшла адміністративно-територіальна реформа, об'єднання громад, утворився додатковий районний рівень між громадами області – навіть учасники самоврядування не можуть пояснити компетенцію цих органів. Навіть депутати будуть балотуватися наосліп: у 2 ради одночасно, а яка буде краща – там залишаться", – зазначив Солонтай.
Які шанси у кандидатів від "Слуги народу" на перемогу
► Київ
Він також розповів, які шанси на перемогу у партії Володимира Зеленського. За його словами, у великих містах кандидати від "Слуги народу" не мають шансів на перемогу.
Не секрет, що у Зеленського немає у столиці вагомих кандидатів, які б могли перемогти. Безумовно, Верещук покаже гарний результат, але шансів вийти у другий тур і перемогти у Кличка – станом на сьогодні немає,
– заявив Солонтай.
Політолог зауважив: що Верещук перемогла, треба Кличку наробити багато серйозних помилок, а Зеленському неймовірно попрацювати.
Хто може стати мером Києва / Інфографіка 24 каналу
► Львів
Така ж ситуація і у Львові. "Там "Слуга народу" на межі прохідного бар'єру у міську раду, а потужної сильної кандидатури від "Слуги народу" на посаду очільника міста немає. Там неможливо, щоб конкуренти настільки схибили, а Зеленський настільки сильно попрацював, щоб його кандидат потрапив у другий тур", – сказав політолог.
Він наголосив, що навів приклади двох "столиць" України. Однак така ситуація у більшості великих міст країни. "Зеленський не зможе зайти у місцеву владу. Саме тому рецепт успіху – діяти точково. Якщо вони хочуть брати відповідальність за ситуацію на місцях – треба братись за ті місця, де вони мають якісь шанси", – підсумував Солонтай.