Україна активно готується до місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня 2020. Однак зміни до Виборчого кодексу шокували кандидатів. Це може призвести до ситуації, коли вибори відбуватимуться наосліп.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політичний експерт Олександр Солонтай. Він зазначив, що усі кандидати були шоковані, коли ознайомились зі змінами у кодексі. Він пояснив чому.

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"Шоковані навіть ті, хто хоче на цих виборах перемагати. Навіть ті активісти, які хочуть перейти на рівень самоврядування і взяти на себе відповідальність, а не тільки викривати схеми. Навіть вони не розуміють, що з цією системою. Що вже говорити про громадян?", – сказав Солонтай.

Я думаю, ці вибори пройдуть наосліп. Не тільки через виборчі правила, але й щодо повноважень органів місцевого самоврядування,

– спрогнозував політолог.

Він пояснив, що все через те, що громади об'єдналися, а натомість з'явилися додаткові районні рівні. Це робить ситуацію незрозумілою. "Не секрет, що пройшла адміністративно-територіальна реформа, об'єднання громад, утворився додатковий районний рівень між громадами області – навіть учасники самоврядування не можуть пояснити компетенцію цих органів. Навіть депутати будуть балотуватися наосліп: у 2 ради одночасно, а яка буде краща – там залишаться", – зазначив Солонтай.

Довідка. Законопроєкт, який вносить зміни до Виборчого кодексу України Володимир Зеленський підписав 22 липня 2020 року. Кілька дні напередодні, 16 липня, Рада проголосувала за цей законопроєкт у цілому. Документ підтримали 308 нардепів, проти були 18 парламентарів, ще 38 – утрималися. Детальніше про те, що передбачає цей законопроєкт – читайте тут

Які шанси у кандидатів від "Слуги народу" на перемогу

► Київ

Він також розповів, які шанси на перемогу у партії Володимира Зеленського. За його словами, у великих містах кандидати від "Слуги народу" не мають шансів на перемогу.

Не секрет, що у Зеленського немає у столиці вагомих кандидатів, які б могли перемогти. Безумовно, Верещук покаже гарний результат, але шансів вийти у другий тур і перемогти у Кличка – станом на сьогодні немає,

– заявив Солонтай.

Політолог зауважив: що Верещук перемогла, треба Кличку наробити багато серйозних помилок, а Зеленському неймовірно попрацювати.



Хто може стати мером Києва / Інфографіка 24 каналу

► Львів

Така ж ситуація і у Львові. "Там "Слуга народу" на межі прохідного бар'єру у міську раду, а потужної сильної кандидатури від "Слуги народу" на посаду очільника міста немає. Там неможливо, щоб конкуренти настільки схибили, а Зеленський настільки сильно попрацював, щоб його кандидат потрапив у другий тур", – сказав політолог.

Він наголосив, що навів приклади двох "столиць" України. Однак така ситуація у більшості великих міст країни. "Зеленський не зможе зайти у місцеву владу. Саме тому рецепт успіху – діяти точково. Якщо вони хочуть брати відповідальність за ситуацію на місцях – треба братись за ті місця, де вони мають якісь шанси", – підсумував Солонтай.

Довідка. Чинний мер Львова Андрій Садовий заявив, що балотується на посаду голови Львівської ОТГ. Варто зазначити, якщо Садовий переможе, це буде його четверта каденція.