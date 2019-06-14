22:33
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Політичні ігри між Зеленським та Луценком. Любов Порошенка до стрічок
      Вєсті.UA
      21:35, сьогодні
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Вони можуть стати жертвами наперсточників, – Дрік пояснила небезпеку оновлення парламенту

      34 Читать новость на русском
      Олександра Дрік
      Олександра Дрік / 24 канал

      Олександра Дрік – третя людина в списку партії "Самопоміч" – вважає оновлення парламенту позитивною рисою, однак вбачає небезпеку у недосвідченості нових людей.

      Про це вона розповіла в прямому ефірі ток-шоу "Політична анатомія" на 24 каналі.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси

      За її словами в роботі Верховної Ради повинні бути доброчесні люди з досвідом. Адже в роботі є багато речей, які пов'язані із практичною діяльністю, де без розуміння підводних течій складно бути ефективним.

      Я ще я нагадаю – пам'ятаємо – Медведчук, очевидно, буде сидіти в президії Верховної Ради. Дуже досвідчений! І от з дуже досвідченими "регіоналами" опинитися в парламенті, де 70% не мають взагалі такого досвіду, – вони можуть просто стати жертвами "наперсточників". От що мене турбує,
      – наголосила Дрік.

      Вона додала, що вважає оновлення парламенту позитивною рисою, однак застережила, що критично важливо забезпечити послідовність передачі напрацьованого досвіду тими, хто вже показав свою проукраїнську, державницбку та антикорупційну позицію.

      Рейтинг партій
      Рейтинги партій за даними компанії Kantar / Інфографіка 24 каналу

      Відео ток-шоу "Політична анатомія" за 14 червня 2019:

       

      blog_ava
      Парламентські вибори-2019: які партії-кандидати йдуть і які в них шанси
      сьогодні
      9354
      Теги: Парламентські вибори 2019 Самопоміч Верховна Рада Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Почему Украина не должна капитулировать перед Россией
      сьогодні , 21:46 Почему Украина не должна капитулировать перед Россией
      Павло Казарін 350
      Медичне страхування: коли добровільне стане обов'язковим і як це працюватиме
      сьогодні , 20:30 Медичне страхування: коли добровільне стане обов'язковим і як це працюватиме
      Світлана Попова 454
      Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
      сьогодні , 20:01 Заборони для туристів: що не можна робити в популярних країнах світу
      Наталя Боднар 584
      Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад
      сьогодні , 19:30 Тест на наявність фобії та панічних атак: чи є у вас тривожний розлад
      1842
      10 способів зберегти електроенергію та гроші, користуючись кондиціонером
      сьогодні , 19:10 10 способів зберегти електроенергію та гроші, користуючись кондиціонером
      345
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук