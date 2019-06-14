Вони можуть стати жертвами наперсточників, – Дрік пояснила небезпеку оновлення парламенту

Олександра Дрік – третя людина в списку партії "Самопоміч" – вважає оновлення парламенту позитивною рисою, однак вбачає небезпеку у недосвідченості нових людей.

Про це вона розповіла в прямому ефірі ток-шоу "Політична анатомія" на 24 каналі.

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За її словами в роботі Верховної Ради повинні бути доброчесні люди з досвідом. Адже в роботі є багато речей, які пов'язані із практичною діяльністю, де без розуміння підводних течій складно бути ефективним.

Я ще я нагадаю – пам'ятаємо – Медведчук, очевидно, буде сидіти в президії Верховної Ради. Дуже досвідчений! І от з дуже досвідченими "регіоналами" опинитися в парламенті, де 70% не мають взагалі такого досвіду, – вони можуть просто стати жертвами "наперсточників". От що мене турбує,

– наголосила Дрік.

Вона додала, що вважає оновлення парламенту позитивною рисою, однак застережила, що критично важливо забезпечити послідовність передачі напрацьованого досвіду тими, хто вже показав свою проукраїнську, державницбку та антикорупційну позицію.



Рейтинги партій за даними компанії Kantar / Інфографіка 24 каналу

Відео ток-шоу "Політична анатомія" за 14 червня 2019: