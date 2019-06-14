Лайка кандидатки та сумнівна декларація: "Слуга народу" та "ЄС" відповіли на гострі запитання

Про партійні списки, нові обличчя в парламенті та їх небезпеку – в ефірі ток-шоу "Політична анатомія" спілкувалися №3 в списку партії "Слуга народу" Ірина Венедіктова, №7 в списку партії "Голос" Ярослав Юрчишин, №10 в списку партії "Європейська Солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе, №3 в списку партії "Самопоміч" Олександра Дрік, №1 в списку партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі.

Як реагує Ірина Венедіктова з партії "Слуга народу"

Коментар щодо заяви керівника передвиборчого штабу "Слуги народу" щодо перевірки списку їх людей СБУ.

– Він в інтерв’ю "Українській правді" це заперечив. Це щось ви догадуєте вже, пане.

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– Якщо би ви почитали інтерв’ю Олександра Корнієнка для "Української правди", то він там чітко вказав, що це була служба безпеки внутрішня, штабна. Яким чином ми, як партія, можемо просити Службу Безпеки України, щоб вона перевіряла наших кандидатів в кандидати? Я думаю, що це не непорозуміння, а журналістський хайп, як завжди. Тут все зрозуміло.

Яких кандидатів викреслюють зі списку партії "Слуга народу".

– Викрислели п’ятьох, на скільки я знаю. Я не відстежую процес викреслення кандидатів. Й ми бачимо, що кожен день у нас відбуваються ці зміни й партія "Слуга народу" із самого початку базувалася на тому, що дуже близькі до людей і видаємо народну волю.

Як відбувається викреслення, тому що для цього потрібно проводити з'їзд.

– В нас буде третє засідання. Сама організація це до Олександра Корнієнка, бо я не є делегатом з’їзду і не в самому штабі.



Ірина Венедіктова

– Є юристи, які над цим працюють, все перевіряють і йдуть чітко по організаційних моментах, які закріплені в законодавстві. Що ми з вами бачимо? Результат. Тобто в неділю оголосили список, а в понеділок, вівторок, середу вже люди починають вибувати. Як вони почали вибувати? Після реакції суспільства.

Про не задекларовану роботу в юридичній фірмі.

– Ви зараз говорите про фірму "Арбітіс". Якщо у вас є зараз доступ до Facebook, то зайдіть, будь ласка, на мою сторінку. Де позавчора чи два дні тому побачите розміщену довідку з юридичної фірми "Арбітіс" й переписку під цією довідкою, яка була проведена Тарасом Шевченко та Вітою Думанською.

Рух "ЧЕСНО" вибачився за ту інформацію, яку вони не перевірили у 2016 році та зараз. Якщо ви зараз, відкриваєте Facebook, то побачите довідку з цієї юридичної компанії. Де вказано, що ніколи не отримувала гонорари, не була в трудових відносинах, не була на праці за сумісництвом. Відкрийте і перевірте.

– І в мене до вас велике прохання. Перше ніж оце все нести людям, то подзвоніть в юридичні компанії чи в інші компанії, які ви вважаєте причетні, або мені й запитайте як насправді було й ви це все дізнаєтеся. Тому що ця вся інформація зараз є відкритою на моїй сторінці в Facebook. Хоча б таку мінімальну гігієну можна дотримуватися.

Ми про це вголос сказали, а ви це спростували. Бо не всі люди мають Facebook й заходять на вашу сторінку.

– На кого ви посилаєтеся? На рух "ЧЕСНО", то ж можна їм подзвонити. Просто їм подзвонити, адже він на них посилається.

Насправді зараз унікальна ситуація, тому що я переконаний, що аудиторія каналу 24 ширша, аніж Ваша сторінка у Фейсбук і ви зараз мали всі шанси спростувати помилку перевіряючи, – додав представник партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

– А хто взагалі ображається? Якщо формується певна інформаційна повістка, а журналісти, які четвертою владою, ви формуєте емоційний фон в державі.

Як реагує Іванна Климпуш-Цинцадзе з партії "Європейська Солідарність"

Партія "Європейська солідарність" публічно заявила про відкритість, проте нових облич там є небагато. Перша десятка це ті ж політики з великим досвідом.

– Це просто не коректно те, що ви говорите, тому що перша десятка має чотири абсолютно нові людини, які ніколи не були в політиці чи в парламенті. А також ще плюс одна людина, яка ніколи не була у парламенті. Бо ви так подаєте, як "1+1", де після з’їзду "Європейської Солідарності" було сказано, що всі старі політики й немає жодного нового обличчя. Мені це й про себе дивно чути, що я "старий політик". Я прийшла після Революції гідності, тому із "старістю в політиці" мене тяжко звинуватити, це така маніпуляція.



Іванна Климпуш-Цинцадзе

– Відкриваємо список й там 50% людей, які є нові для політики з тих, що були вже оприлюднені. Приблизно 30% тих людей пройшли через праймеріз. Коли партія заявляла про праймеріз, то сказала, що вона на основі цього залучить частину людей. В кожній з п’яти десяток, які були оприлюднені, є люди, які пройшли через праймеріз і не були ніколи в політиці.

– Ми завжди говорили про те, що ми маємо напрацювання та маємо досвід і результат за п'ять років, який дав зміни в країні. Дав ту можливість вилізти з економічної кризи, в якій ми були в 2014-2015 році, стабілізувати ситуацію для того, щоб рухатися далі.

Що таке праймеріз?Тип голосування, в якому обирається один кандидат від партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Зміст "праймеріз" полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не відбирали один в одного голоси на основних виборах.

Про кандидатку від "Європейської Солідарності", яка вилаялась на поліцейських.

– У нас (у партії "Європейська Солідарність", – 24 канал), якщо я не помиляюся, 8 липня відбудеться третя частина з'їзду, яка дозволяє ухвалити рішення щодо неприпустимості... Я наполягатиму на тому, що партія не може мати таких людей серед кандидатів,

– У будь-якої іншої партії, у "Європейської Солідарності" є можливість відкликати кандидатуру члена партії. Вона наголосила, що партія реагуватиме на ситуацію, проаналізує всю наявну інформацію.

Про головні проблема "нових облич" у Раді розповів журналіст Іван Верстюк

– Верховна Рада буде радикально інакшою. Проблема в тому, що буде багато людей, без досвіду парламентської роботи. З однієї сторони, це плюс, адже це відсутність персональних зобов’язань "старим обличчям" української політики, наприклад від Юрія Луценка до Юлії Тимошенко.

– З іншої сторони, це брак щоденної законодавчої роботи. Верховна Рада в основному – це ж не виступи за трибунами і навіть не зустрічі виборцями. Це робота в комітетах, з документами.

Я уважно дивився в останньому скликані на енергетичне засідання Верховної Ради і було видно наскільки складно депутатам-реформаторам, наприклад Вікторія Войціцька чи Олексій Рябчин. Тому перший рік роботи Верховної Ради, ймовірно, піде на пошук коаліційних компромісів, на оволодіння молодими обличчям інструментарієм депутатської роботи.

– Новій людині треба вивчити, як пишеться законопроект, хто це робить та як його провести через комітет, читання, правки – це досить непроста робота. Крім того, соціологія каже, що більшість буде за "Слугою Народу". І ця партія, як найсильніший гравець, висуватиме свої умови.



Результати соціологічних опитувань

Про небезпеку оновлення парламенту розповіла Олександра Дрік із "Самопомочі"

– У Верховній Раді повинні бути доброчесні люди з досвідом. Адже в роботі є багато речей, які пов'язані із практичною діяльністю, де без розуміння підводних течій складно бути ефективним.



Олександра Дрік

– А ще я нагадаю – пам'ятаємо – Медведчук, очевидно, буде сидіти в президії Верховної Ради. Дуже досвідчений! І от з дуже досвідченими "регіоналами" опинитися в парламенті, де 70% не мають взагалі такого досвіду, – вони можуть просто стати жертвами "наперсточників". От що мене турбує.

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– Оновлення парламенту є позитивною рисою, однак застережила, що критично важливо забезпечити послідовність передачі напрацьованого досвіду тими, хто вже показав свою проукраїнську, державницьку та антикорупційну позицію.