Ворог активізує проведення диверсій на шляхах конвоїв з гуманітарною допомогою
Джерело:фейсбук-сторінка Генштабу ЗСУ
Окупанти продовжують цинічно порушувати міжнародне гуманітарне право. Росіяни беруть у заручники цивільних, наносять удари по густонаселених кварталах й мародерять.
Крім цього, загарбники бомблять навіть школи та дитячі садки. А також – грабують місцеве населення, про це повідомили у ЗСУ.
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Ворог готується проводити нові диверсії
За наявною інформацією, ворог активізує діяльність щодо проведення диверсій. Мовиться про маршрути пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою. "Довіряйте тільки перевіреним джерелам та зберігайте спокій. Віримо в Збройні Сили України та продовжуємо тотальний спротив! Разом переможемо! Слава Україні", – наголосили повідомленні.
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