Ворог активізує проведення диверсій на шляхах конвоїв з гуманітарною допомогою

Окупанти продовжують цинічно порушувати міжнародне гуманітарне право. Росіяни беруть у заручники цивільних, наносять удари по густонаселених кварталах й мародерять.

Крім цього, загарбники бомблять навіть школи та дитячі садки. А також – грабують місцеве населення, про це повідомили у ЗСУ.

Читайте також Кораблі ворога перебувають у бойовій готовності в Чорному морі: готові обстрілювати Україну

Ворог готується проводити нові диверсії

За наявною інформацією, ворог активізує діяльність щодо проведення диверсій. Мовиться про маршрути пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою. "Довіряйте тільки перевіреним джерелам та зберігайте спокій. Віримо в Збройні Сили України та продовжуємо тотальний спротив! Разом переможемо! Слава Україні", – наголосили повідомленні.

Як російські окупанти грабують магазини: дивіться відео