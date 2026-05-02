Ворог атакував "Шахедами" Миколаїв: під ударом енергетика, є відключення

Миколаїв зазнав атаки дронів-камікадзе, під ударом опинилася енергетична інфраструктура. У місті зафіксовані відключення електроенергії, постраждалих наразі немає.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Що відомо про атаку на Миколаївщину?

У Миколаєві зафіксовано атаку російських дронів-камікадзе типу "Шахед", під час якої було уражено об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок удару в частині міста виникли перебої з електропостачанням.

Енергетичні служби вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням подачі електроенергії. Станом на цей момент інформації про постраждалих не надходило.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що у місті тимчасово змінили роботу електротранспорту після ранкового обстрілу енергетичної інфраструктури. Такі заходи запроваджено для зменшення навантаження на енергомережу та стабілізації електропостачання. Зокрема, наразі не курсують тролейбуси за маршрутом №9, а також тимчасово призупинено рух трамвая №3 у напрямку Ракетного Урочища.