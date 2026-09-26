Ворог атакує Київ: у столиці зафіксували влучання БпЛА біля житлового будинку

У Києві 26 вересня під час повітряної тривоги зафіксували влучання російського БпЛА. Дрон впав у Солом'янському районі.

Про це повідомляє КМВА.

Що відомо про атаку?

У Києві під час повітряної тривоги зафіксували влучання ворожого безпілотника. За попередньою інформацією, це сталося у Солом'янському районі столиці.

Відомо, що БпЛА влучив між п'ятиповерховим житловим будинком та закладом торгівлі. Наразі інформації про можливих постраждалих або масштаб пошкоджень немає.

На місце події вже прямують відповідні служби. Фахівці мають оцінити наслідки влучання та перевірити прилеглу територію.

Водночас у столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. У місті діє жовтий рівень небезпеки. Киянам та гостям столиці варто перебувати в безпечних місцях і не наближатися до місця падіння чи влучання дрона.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня Київ знову опинився під атакою російських реактивних безпілотників. Повітряна тривога в столиці лунала кілька разів, а місцеві жителі повідомляли про вибухи. Перші наслідки атаки вранці підтвердила Київська міська військова адміністрація.

Так, у Солом'янському районі через падіння уламків дрона сталося загоряння офісної будівлі. Ще на одній локації цього району уламки безпілотника впали на відкриту територію.