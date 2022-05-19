Ворог деморалізований: грошей не отримує, бійців втрачає, є випадки дезертирства

Росіяни уже розуміють, що не повернуться додому з перемогою, а тому й настрої серед особового складу відповідні.

Росіяни деморалізовані

В оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України повідомили, що стан російської армії плачевний – солдати деморалізовані через значні втрати та невиконання обіцянок командирів.

Увага Біля Сєверодонецька росіяни пішли на штурм, зазнали втрат і відійшли

Крім того, росіяни не отримують виплат за участь у війні.

Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ не здійснюються. Особовий склад продовжує зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України,

– йдеться у повідомленні.

Фіксуються випадки дезертирства окремих підрозділів окупаційних військ.

Актуальні втрати ворога! Росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат на війні. Наші захисники та захисниці ліквідували загалом близько 28 500 окупантів, лише за вчора росіяни втратили 200 солдатів. Також ЗСУ знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Актуально про ситуацію на фронті

Росіяни продовжують свій цинічний та віроломний наступ на Сході та Півдні нашої держави. Для цього вони залучають усі свої резерви та сили, але наші захисники вміло зривають плани ворога.

На Харківщині росіяни намагаються здійснити контрнаступ з метою повернення на попередні позиції. Росіяни задіюють диверсійно-розвідувальні групи.

На Слов'янському напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення, зокрема, вели наступ в районі Великої Комишувахи. Однак, зазнавши серйозних втрат, відступили.

На Лиманському напрямку росіяни продовжують обстріл цивільної інфраструктури та завдають авіаударів.

На Сєвєродонецькому напрямку загарбники вели безуспішний наступ у районі Устинівки. Також провальні спроби наступу з боку росіян були і на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському напрямку ворог зазнав втрат при спробі наступу в напрямку Юр'ївки – і відступив.

Також безуспішним був наступ окупантів у районі Новомихайлівки на Курахівському напрямку.

Цікаво – зведення Генштабу про ситуацію на фронті станом на 19 травня: дивіться відео