Обох героїв госпіталізували. Один із них перебуває у стані середньої важкості. Другий – у задовільному.

Зауважте Готові відкохати вас з усієї сили і всіх калібрів, – військовий на Донбасі звернувся до Росії

Окупанти 5 разів зірвали "тишу"

Неподалік від Трьохізбенки бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Новотроїцького окупанти гатили зі станкових протитанкових гранатометів.

На околицях Пісків ворог обстріляв позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля Мар'їнки російські найманці залучили безпілотний літальний апарат. За його допомогою скинули постріл ВОГ-17.

Окрім того, українська сторона Донеччині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Новина доповнюється