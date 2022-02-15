Обох героїв госпіталізували. Один із них перебуває у стані середньої важкості. Другий – у задовільному.
Зауважте Готові відкохати вас з усієї сили і всіх калібрів, – військовий на Донбасі звернувся до Росії
Окупанти 5 разів зірвали "тишу"
- Неподалік від Трьохізбенки бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів.
- Поблизу Новотроїцького окупанти гатили зі станкових протитанкових гранатометів.
- На околицях Пісків ворог обстріляв позиції ЗСУ з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Біля Мар'їнки російські найманці залучили безпілотний літальний апарат. За його допомогою скинули постріл ВОГ-17.
- Окрім того, українська сторона Донеччині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
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