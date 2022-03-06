Ворог деморалізований, розбігається по своїх штабах, солдатів випихають назад, – Віталій Кім

На Миколаївщині ворог себе поводить не надто впевнено. Солдати деморалізовані, втікають, кидають техніку.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім та наголосив, що зараз хороший час, щоб прогнати ворога геть.

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Із хорошого. Противник деморалізований, біжить, кидає техніку. Зараз настав час гнати їх далі,

– зазначив Віталій Кім.

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