Ворог гатив із "Точки-У" по Лисичанську, Краматорську, Бахмуту, а з артилерії – по Святогірську

Російські загарбники продовжують обстрілювати українські населені пункти з різноманітної зброї. Так, 4 червня під обстрілом опинилися низка населених пунктів на Луганщині та Донеччині.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, ворог гатив з ракетного комплексу "Точка-У", а також застосовував артилерію.

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Де було неспокійно

Ворог завдав чотирьох ракетних ударів із тактичного ракетного комплексу "Точка-У" по районах міст:

Бахмут,

Краматорськ,

Костянтинівка,

Лисичанськ.

Крім того, російські загарбники завдали ракетно-авіаційних ударів по містах Слов'янськ та Соледар. На Лиманському напрямку ворог застосував артилерію поблизу:

Святогірська,

Стародубівки,

Миколаївки.

На Сєверодонецькому напрямку противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів:

Сєверодонецьк,

Лисичанськ,

Устинівка,

Тошківка.

Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки і Мирної Долини, та літаками Су-25 - по району населеного пункту Устинівка.

На Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське. Завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового.

А у районі міста Донецьк противник обстрілював населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе і Новоселівка. Застосував озброєння літаків Су-25 по районах Новомихайлівки, Мар'їнки. Ракетно-авіаційних ударів завдано по населеному пункту Курахове.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об'єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах,

– додали у Генштабі ЗСУ.

Обстріл Святогірської лаври

Російські окупанти здійснили обстріл Святогірської лаври. У бажанні зрівняти Донбас із землею вони готові палити навіть святині.

Цю дерев'яну церкву Україна побудувала після відновлення незалежності на місці попереднього скиту. Символічно, що попередню святиню зруйнувала радянська влада.

Церква, в якій виникла пожежа, розташована в селі Тетянівка. Поблизу села розташована переправа через Сіверський Донець, за яку йдуть гарячі бої.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на руйнацію скиту, який був освячений ще у 1912 році, та нагадав про влучання снарядів просто у монаші келії. За його словами, російські окупанти чудово усвідомлюють, куди скеровані їхні снаряди. Росіяни знають про те, що на території Святогірської лаври від бойових дій ховаються 300 мирних українців, 60 з яких – діти та навіть немовлята.

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