Технологія, якій 500 років: військовослужбовець розкрив, як водна перешкода врятувала Київ

Росіяни впродовж тривалого часу не можуть формувати річку Оскіл в районі Куп'янська. Саме водні перешкоди найефективніше стримують просування ворога, як це було на початку повномасштабного вторгнення в районі Києва.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов, наголосивши, що завдяки продуманим діям українських сил ворог у перші тижні війни не зміг дійти до Києва. Він припустив, які б тоді наслідки були для столиці.

Як середньовічна технологія врятувала столицю?

Сазонов наголосив, що у 2022 році через підрив мостів та греблі на річці Ірпінь західніше Києва, відбувся розлив у заплаві річки. Це стало перешкодою на шляху окупантів.

Насправді Ірпінь – невелика річка, але тоді відбулась дуже показова ситуація, коли вона трохи розлилась, були підірвані мости і ворог вперся у неї. Він йшов вздовж неї через Бучу з Гостомеля, прориваючись до Житомирської траси. Але на схід, на Київ, росіяни дійти не змогли,

– підкреслив військовослужбовець.

Біля Бучі, під Мощуном, йшли тоді важкі бої. Ворог, за його словами, постійно намагався форсувати Ірпінь через заплаву, але не міг. Техніка ув'язла, тому що там було болото, багнюка, а спроби навести переправу закінчувались нічим.

Якби річку Ірпінь було легко здолати, залишились мости, не було б розливу, і росіяни змогли б навести переправу, я майже впевнений, що вони були б у Києві. Тоді б тривали міські бої, як зараз у Покровську. Наприклад, на Оболоні, на площі Тараса Шевченка, на Куренівці. Ніщо б не стримало ту кількість російської техніки, а річка – стримала,

– підкреслив політолог.

Тому ця ще середньовічна технологія, якій вже 500 років, коли на шляху противника стає перешкода – не обов'язково водна, навіть багнюка – теж, працює і до сьогодні.

Зверніть увагу! Водночас і ворог намагається порушити логістику українських сил та відповідно оборону на Харківщині. Саме з цією метою він завдав удару по дамбі Печенізького водосховища. Проте, за словами Кирила Сазонова, українці готувались до цих ударів росіян і розробили альтернативні шляхи логістики.

"Ворог зараз також стикається з великими проблемами та зазнає значних втрат на Куп'янщині, намагаючись форсувати річку Оскіл. Він постійно намагається вибудувати логістику через цю річку. Навіть має плацдарм на нашому березі, і на своєму, але своєї мети не досягає", – зазначив Кирило Сазонов.

Також українські захисники з 57 ОМБр, які працюють біля Вовчанська, розповідають, що росіяни і там намагаються перетнути невелику річку, але, за їхніми словами, жодний окупант не зміг її перейти.

Що відбувається на фронті?