Ворог не пропускає продовольчу допомогу до мирного населення на Київщині

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба прозвітував, яка ситуація в області станом на ранок 3 березня 2022 року.

За його словами, у місті Бородянка вдалося евакуювати частину людей.

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Сьогодні, 3 березня, продовжуватимуть операцію по порятунку мирного населення як у Бородянці, так і в інших населених пунктах.

"Ворог не пропускає продовольчу допомогу до мирного населення по напрямках Димер – Іванків та у громади Полісся. Ми робимо усе, аби розв'язати це питання", – зазначив Олексій Кулеба.

Крім того, додав, що вони звернулися до всіх можливих міжнародних організацій із проханням допомогти організувати "зелений коридор".

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