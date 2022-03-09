Ворог перегруповується і готує чергову спробу взяти Київ, – Генштаб ЗСУ

Ворог не покидає надії захопити Київ, проте українські захисники мужньо відстоюють свої позиції. У Генштабі наголосили, що окупанти готують чергову спробу.

Для цього ворог почав перегруповуватися.

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У Генштабі ЗСУ наголосили, що триває вже чотирнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Згідно з наявною інформацією, ворог проводить перегрупування з метою підготовки до чергової спроби взяти Київ,

– йдеться у повідомленні.

Проте противник суттєво знизив темпи просування військ. Окупанти несуть суттєві втрати в живій силі та техніці, особовий склад деморалізований, здається в полон.

У Генштабі ЗСУ додали, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на оточенні міста Києва, захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв.