Ворог перегруповується і готує чергову спробу взяти Київ, – Генштаб ЗСУ
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворог не покидає надії захопити Київ, проте українські захисники мужньо відстоюють свої позиції. У Генштабі наголосили, що окупанти готують чергову спробу.
Для цього ворог почав перегруповуватися.
До теми МВС вже видало наказ про забезпечення цивільних осіб зброєю, – Монастирський
У Генштабі ЗСУ наголосили, що триває вже чотирнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.
Згідно з наявною інформацією, ворог проводить перегрупування з метою підготовки до чергової спроби взяти Київ,
– йдеться у повідомленні.
Проте противник суттєво знизив темпи просування військ. Окупанти несуть суттєві втрати в живій силі та техніці, особовий склад деморалізований, здається в полон.
У Генштабі ЗСУ додали, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на оточенні міста Києва, захопленні міст Суми, Харків, Маріуполь, Миколаїв.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!