Ворог просунувся одразу на чотирьох напрямках в одній з областей, – DeepState

Російські окупаційні війська посилили тиск на сході України та мали успіх на чотирьох напрямках у Донецькій області. Просування малих піхотних груп противника зафіксували на Cлов'янському, Краматорському, Костянтинівському та Добропільському напрямках.

Про це повідомляють експерти аналітичного проєкту DeepState.

Які подробиці?

Загарбники зуміли покращити своє тактичне положення біля кількох населених пунктів регіону. Основну активність противник проявляє штурмовими підрозділами малої чисельності.

Зокрема, на Добропільському напрямку піхотні групи Росії просунулися поблизу міста Білицьке. Водночас на Слов'янському напрямку противник зміг посунути лінію фронту в районі села Каленики.

Яка ситуація на фронті Донеччини: дивіться карту

Напередодні, 13 вересня, згідно з мапою DeepState, зафіксовано просування окупаційних сил на Костянтинівському напрямку біля села Довга Балка. Також на Краматорському відтинку ворожі війська мали успіх у районі Миколаївки, що розташована неподалік Часового Яру.

Чим відповідають Сили оборони?

Нещодавно Сили оборони України ліквідували російський виступ на північ від Лимана та зупинили просування окупантів на Донеччині. Це зірвало плани російського командування щодо масштабного оточення Слов'янська, Краматорська та Дружківки.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), упродовж останніх місяців українські військові відтіснили противника до річки Жеребець. Через успішні контрнаступальні дії росіяни втратили можливість охопити Слов'янсько-Краматорську агломерацію з півночі та південного заходу.

Російські військові блогери також визнають втрату виступу та зазначають, що бої перемістилися безпосередньо до оборонних рубежів уздовж Жеребця.