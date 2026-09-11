Ворог щоночі б'є КАБами: військовий розповів, як змінилася безпекова ситуація в Ізюмі

Прифронтовий Ізюм щоденно потерпає від нищівних ворожих обстрілів та авіабомб, адже розташований лише за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Напередодні осінньо-зимового періоду загрози для місцевої інфраструктури зростають у рази, проте захисники роблять усе можливе для порятунку міста.

Командир 96-го окремого батальйону підтримки 3 армійського корпусу Сергій Тіщенко розповів 24 Каналу про безпекову ситуацію в Ізюмі та роботу військових задля захисту міста. За його словами, лінія фронту лишається стабільною, але окупанти намагаються нищити цивільну інфраструктуру.

Щоночі б'ють КАБами по логістиці та цивільних

Сергій Тіщенко зазначив, що ворог суттєво інтенсифікував удари керованими авіаційними бомбами по місту. Особливу активність спостерігали в липні та серпні 2026 року.

І от зараз у вересні практично щоночі противник завдає ударів авіабомбами по місту і намагається зруйнувати інфраструктуру, намагається пошкодити логістику і в основному влучає в цивільну інфраструктуру,

– підкреслив військовий.

Він зауважив, що окупанти піддають ударам торгівельні майданчики, автопарковки та інші цивільні об'єкти в Ізюмі.

Військовий про ситуацію в Ізюмі: відео

Як військові посилили антидроновий захист на маршрутах

Попри активність ворожих авіабомб, українські військові працюють на випередження та будують надійний захист. За рік роботи підрозділу вдалося закрити ключові під'їзні шляхи від дронів противника.

У складі 96-го окремого батальйону підтримки за рік роботи практично весь Ізюм, основні логістичні маршрути затягнули антидроновим захистом і, власне, маємо в цьому напрямку результати. До Ізюму не долітають дрони противника, FPV-дрони на оптоволокні,

– розповів командир батальйону.

Він також додав, що станом на сьогодні ситуація на лінії бойового зіткнення є стабільною. 3-й армійський корпус тримає оборону та проводиться комплекс заходів, щоб унеможливити підхід окупантів до міста.

Як військові допомагають відновлювати інфраструктуру Ізюма

Військові активно співпрацюють із військово-цивільною адміністрацією, аби мінімізувати наслідки російських ударів та забезпечити жителів необхідними комунікаціями.

Якщо трапляються удари, інженери перші прибувають на допомогу й у складі мобільних вогневих груп допомагаємо відновлювати, прикриваємо, тому що інколи завдають ударів, які унеможливлюють нормальне водопостачання, електропостачання. Ми ці всі речі допомагаємо відновлювати спільно з міською владою,

– зазначив командир.

Наразі міська влада максимально вживає заходів для протидії ворогу, однак загроза залишається надзвичайно високою через близькість до бойових дій.