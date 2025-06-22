Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Запорізької ОВА Івана Федорова. В регіоні працює ППО.

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Що відомо про атаку на Запорізьку область сьогодні

О 20:23 Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що для Запорізької області існує небезпека через застосування російських дронів. Протиповітряна оборона почала збивати ворожі БпЛА. Жителі області могли чути вибухи від роботи військових по ворожих цілях.

Працює наша ППО! До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– попередив Іван Федоров.

Очільник ОВА також написав, що повітряна тривога через застосування російських дронів триває по всій області. Звуки вибухів чули в Запоріжжі та в інших населених пунктах.

Про можливі наслідки атаки наразі не повідомили. Атака дронів на Запорізьку область триває.