Ворог утримує в оточенні Суми та продовжує частково блокувати Харків

На Слобожанському напрямку противник утримує в оточенні місто Суми.

За повідомлення Генштабу ЗСУ, крім цього, російські окупанти частково здійснюють блокування Харкова з півночі та проводять перегрупування військ.

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Щодо інших напрямків, то на Донецькому та Таврійському окупанти не полишають спроби захопити міста Маріуполь та Сєвєродонецьк. Проте успіху вони не досягають.

"Плани щодо встановлення контролю над Миколаєвом, просування у напрямках на Запоріжжя та Кривий Ріг ворогом не реалізовано. Через значні втрати загарбники змушені перейти до оборони та намагаються здійснити всебічне забезпечення", – повідомив Генштаб.



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