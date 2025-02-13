Ворог вдарив БпЛА по приватному житловому сектору у Сумах

Росіяни продовжують тероризувати українські міста дронами-камікадзе.У четвер, 13 лютого, ворог атакував приватний сектор Сум.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

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Що відомо про чергову атаку БпЛА на Суми

У четвер, 13 лютого вранці ворог здійснив авіаційний удар по обласному центру Сумщини, застосувавши безпілотні літальні апарати.

БпЛА були спрямовані у приватний житловий сектор, по мирним людям. Наслідки атаки росіян уточнюються,

– вказують в ОВА.

Представники військової адміністрації закликали берегти себе та рідних, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.