Росія знову вдарила по енергооб'єкту на Волині

У ніч проти 9 лютого Росія знову атакувала Україну дронами. І вкотре ворог націлився на енергетичні об'єкти.

Так, противник повторно вдарив по енергооб'єкту біля Нововолинської громади. Про це повідомив мер міста Борис Карпус.

Що відомо про атаку на енергооб'єкт біля Нововолинська?

За словами міського голови, вода у місті подається від електромережі. Очисні споруди працюють на генераторі.

На деяких котельнях перейшли на генератори, котли розпалюють. Паливо є.

"Усі відповідальні служби виведені на роботу. Ситуація під контролем", – запевнив чиновник.

Ліцеї №2 і №7 сьогодні працюють дистанційно. Садочки №6 і №7 дітей не приймають сьогодні. Решта закладів працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, що це не перший удар по енергооб'єкту біля Нововолинська. За останні три дні він кілька разів опинився під обстрілом. Місто залишалося без світла і води, також фіксували перебої у роботі мобільного зв'язку.

До слова, уночі 9 лютого масованої атаки дронами зазнала Одеса. У місті – чимало пошкоджень житлових будинків. Окрім того, на жаль, не минулося без жертв. Загинув 35-річний чоловік, ще двоє людей поранені, серед них – 19-річна дівчина.

Які наслідки останніх атак на Україну?