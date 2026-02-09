Укр Рус
Росія знову вдарила по енергооб'єкту на Волині
9 лютого, 07:41
Росія знову вдарила по енергооб'єкту на Волині

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Росія знову атакувала енергооб'єкт біля Нововолинської громади дронами в ніч проти 9 лютого.
  • Мер міста заявив, що ситуація з надання комунальних послуг контрольована 

У ніч проти 9 лютого Росія знову атакувала Україну дронами. І вкотре ворог націлився на енергетичні об'єкти.

Так, противник повторно вдарив по енергооб'єкту біля Нововолинської громади. Про це повідомив мер міста Борис Карпус.

Що відомо про атаку на енергооб'єкт біля Нововолинська?

За словами міського голови, вода у місті подається від електромережі. Очисні споруди працюють на генераторі. 

На деяких котельнях перейшли на генератори, котли розпалюють. Паливо є. 

"Усі відповідальні служби виведені на роботу. Ситуація під контролем", – запевнив чиновник.

Ліцеї №2 і №7 сьогодні працюють дистанційно. Садочки №6 і №7 дітей не приймають сьогодні. Решта закладів працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, що це не перший удар по енергооб'єкту біля Нововолинська. За останні три дні він кілька разів опинився під обстрілом. Місто залишалося без світла і води, також фіксували перебої у роботі мобільного зв'язку.

До слова, уночі 9 лютого масованої атаки дронами зазнала Одеса. У місті – чимало пошкоджень житлових будинків. Окрім того, на жаль, не минулося без жертв. Загинув 35-річний чоловік, ще двоє людей поранені, серед них – 19-річна дівчина. 

Які наслідки останніх атак на Україну?

  • Уночі 9 лютого ворог атакував ударними безпілотниками приватний сектор міста Богодухів. Одне з влучань сталося по житловому будинку, що був повністю зруйнований. З-під завалів дістали тіла двох загиблих: жінки та 10-річного хлопчика. Ще троє людей постраждали.
  • Уночі 8 лютого російські війська вночі атакували об'єкти Нафтогазу на Полтавщині, є руйнування.
  • У ніч проти 7 лютого Бурштин опинився під комбінованим ударом. Унаслідок атаки в місті зникло теплопостачання і вода, а Бурштинська ТЕС, яка була основною ціллю, призупинила роботу через серйозні ушкодження.