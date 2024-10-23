Ворог вдарив по енергооб'єкту на Сумщині, без світла понад 20 тисяч споживачів

Сьогодні, 23 жовтня, внаслідок ворожого обстрілу енергетичного об'єкту на Білопільщині без електропостачання залишилися понад 21 тисяча абонентів.

Енергетики вже розпочали роботи з відновлення електропостачання за резервними лініями, повідомили в "Сумиобленерго".

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Сумщина постійно під обстрілами

Через постійні обстріли, без світла залишаються понад 8 тисяч споживачів електроенергії в різних районах Сумської області.

Найбільше постраждали Сумський район, а також Глухівська, Білопільська, Середино-Будська, Путивльська, Великописарівська та Конотопська громади.

Зауважте. Цієї ночі в небі над Сумщиною захисники знищили 19 "Шахедів", а минулої доби над Сумщиною збили 25 "Шахедів". Загинули люди, серед них – дитина. Від початку року над областю ліквідували 394 ворожі дрони.

До слова, у Полтавській області 23 жовтня ввели аварійні відключення світла через проблеми в мережах обленерго.