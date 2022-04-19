Ворог використовує і фосфорні бомби, і касетні боєприпаси на Криворіжжі

У ніч проти 19 квітня російські окупанти гатили по містах та селах Криворізького району. Вони масово стріляли з реактивних систем та артилерії.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул ефірі телеканалу "Рада" розповів, що ворог свідомо не завдає ударів по об’єктах критичної інфраструктури, а свідомо б’є по селах, створюючи терор, аби залякати людей, передає 24 канал.

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Окрім цього, російські окупанти використовують проти мирного населення брудні методи війни.

На щастя, жертв внаслідок нічних обстрілів немає, адже людей евакуювали раніше.

Ворог використовує і фосфорні бомби, і заборонені Женевською конвенцією касетні боєприпаси, які розкидають по території заряди, які можуть розриватись і через день, і через тиждень. Адже одні реагують на зміну температури, інша – на безпосередній контакт,

– сказав Вілкул.

Також він розповів, що лише впродовж кількох останніх діб вибухотехніки знешкодили 800 таких боєприпасів. Але зважаючи на кількість скинутих боєприпасів, роботи для служб ДСНС буде мінімум на тиждень.

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