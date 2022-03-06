Ворог втрачає десятки одиниць техніки, кидає її та втікає, а ми поповнюємо "парк", – Резніков

Українські воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає. Тим самим поповнює наш "парк" техніки.

Ворог згине від своєї ж техніки

Про поповнення українського "парку" російською технікою розповів міністр оборони Олексій Резніков.

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На визначених напрямках наші воїни переходять у контратаки, ворог втрачає десятки одиниць техніки, просто кидає її та втікає. Тим самим поповнюючі наш "парк" техніки. Ворог згине від своєї ж зброї,

– розповів Олексій Резніков.

"Трофеї" української армії

За даними Міноборони, українським військовим вдалось знищити понад 90 літаків та гелікоптерів. Їх збивають ППО, морська піхота, наші кіборги по всій країні.

Російські окупанти не змогли знищити нас, вони не змогли зламати нас. І не зможуть,

– наголосив Резніков.

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