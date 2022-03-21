Ворог вже не мріє захопити Київ, бо "захлинувся" на Чернігівщині та Сумщині, – Резніков

Раніше російські окупанти планували захопити великі міста, зокрема Київ. Проте ворог зрозумів, що у них не вистачить сил на це, бо загарбники не змогли завоювати навіть Сумщину та Чернігівщину.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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За його словами, позиція української армії дуже чітка – усі загарбники отримають жорстку відсіч, хто б вони не були.

Ворог вже не мріє захопити Київ, "захлинувся" на Чернігівщині та Сумщині, а також отримує болючі удари під Харковом, на Миколаївщині, Херсонщині та Луганщині,

– наголосив Резніков.

Міністр додав, що саме тому Росія збирає найманців по всьому світу та робить відчайдушні спроби штовхнути у війну з Україною ще й білоруські війська.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вже знищили майже 15 тисяч окупантів. Також наші воїни збили майже 100 літаків та 120 гелікоптерів, знищили майже 500 танків і півтори тисячі бойових броньованих машин росіян.

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