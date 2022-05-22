Ворог на Запоріжжі посилює ППО та переміщує танки, ЗСУ нищить противника

Ситуація на південно-східному напрямку бойових дій, зокрема на частково окупованому Запоріжжі залишається складною, але контрольованою.

Детальніше про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Вибухи на Запоріжжі

Спершу представник міськради розповів про вибухи, які лунали на Запоріжжі в ніч на 22 травня. За його словами, близько 3 години запоріжці чули звуки ракетного удару, якого російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі одного з сіл Вільнянського району.

Наразі на місці працюють відповідні служби. За даними Запорізької ОВА, було 3 "прильоти", внаслідок яких постраждали мирні мешканці. Однак детальніше про наслідки обстрілу згодом повідомлять військові.

Ситуація на передовій

За інформацією Куртєва, окупанти зосередили основні сили та засоби в районах Оріхова та Гуляйполя. Росіяни продовжують проводити повітряну розвідку, посилюють засоби протиповітряної оборони та обладнують захисні споруди – так звані довготривалі оборонні точки або ж ДОТи.

Також українські військові помітили переміщення ворожого танкового підрозділу і укріплення другої лінії оборони в районі села Кінські Роздори.

ЗСУ продовжують тримати оборону Запоріжжя. Вони виконують свої бойові завдання, дають відсіч ворогам та знищують їхню техніку та особовий склад. Зокрема, за минулу добу українські захисники ліквідували 21 окупанта, а ще 11 ворогів – поранено. Також вони знищили:

3 бойові броньовані машини,

1 безпілотник,

2 одиниці автомобільної техніки,

1 міномет.

До боротьби із загарбниками активно долучаються й українські партизани. Сили оборони Запоріжжя разом із Рухом опору знищили ворожі радіолокаційні станції біля Мелітополя. З їхньою допомогою росіяни глушили зв'язок та проводили розвідку.

Крім того, завдяки злагодженій роботі українських стрільців та партизанів, було знищено кілька артилерійських систем агресора.

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