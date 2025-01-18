Росія застосовує боєприпаси з небезпечними хімічними речовинами: скільки атак зафіксували ЗСУ

Росія продовжує застосовувати проти українських захисників і захисниць спеціальні боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами. Лише за грудень 2024 року було зафіксовано 434 таких випадки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб і Командування Сил підтримки ЗСУ.

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Російські загарбники використовують на полії бою не лише звичайні засоби вогневого ураження. Так, окупанти застосовують боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами.

Такі як К-51 та РГ-ВО, які є засобами боротьби із заворушеннями та заборонені для використання в якості засобів ведення війни,

– зазначили в Командуванні Сил підтримки ЗСУ.

Також додали, є значна частка боєприпасів, які містять небезпечні хімічні сполуки невстановленого типу.

Зверніть увагу! У грудні 2024 року підрозділами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки Сил підтримки ЗСУ зафіксовано 434 випадки застосування таких боєприпасів. Загалом з лютого 2023 року зафіксовано 5389 випадків використання окупантами небезпечних хімічних речовин.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України підрозділи радіаційної, хімічної, біологічної розвідки здійснювали безпосередню фіксацію випадків застосування ворогом небезпечних хімічних речовин на полі бою.

Встановлено, що з лютого 2023 року застосування російськими військовими небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру.

Росія грубо порушує правила ведення війни, ігнорує норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення,

– констатували в Командуванні.

Окупанти застосовують хімічні атаки / Інфографіка Командування Сил підтримки