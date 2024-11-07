Ворог завдав 5 ударів по Запоріжжю: є влучання по будинках і лікарні

Посеред дня росіяни атакували Запоріжжя та область керованими авіабомбами, зафіксували щонайменше 5 ударів. На жаль, внаслідок цього є влучання.

Також є інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок атаки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Які наслідки атаки на Запоріжжя

Посеред дня на Україну, на цивільних людей летять російські ракети та КАБи,

– наголосив очільник Запорізької ОВА.

Згідно з оприлюдненою інформацією, російські загарбники завдали по місту та області щонайменше 5 ударів керованими авіаційними бомбами. На жаль, є влучання, зафіксували "прильоти" по житлових будинках і місцевій лікарні. Наразі масштаби руйнувань з'ясовують.

Внаслідок атаки на Запоріжжя є влучання в об'єкти інфраструктури: дивіться відео

Також, на жаль, внаслідок атаки люди отримали поранення. За даними "Радіо Свобода", постраждали щонайменше 5 працівників лікарні. Наразі з медичного закладу людей евакуюють і переводять до інших місць. Водночас місцева влада поки кількість поранених не коментувала.

Удар по Запоріжжю спричинив страшні руйнування / Фото Запорізької ОВА

За попередньою інформацією, перед завалами ще можуть перебувати люди.

На російський злочин відреагував й керівник Офісу Президента Андрій Єрмак: "Запоріжжя – черговий удар авіабомбами й ракетами. Постійний терор Харкова, Сум, Києва та інших міст. Путіна потрібно зупиняти силою, Захід має бути сильним і підтримати Україну".