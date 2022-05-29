Ворогу не вдалося просунутися на Донеччині, – глава ОВА описав ситуацію в регіоні

Ситуація на Донеччині залишається складною, ворог постійно обстрілює території області, але особливих успіхів в просуванні не має.

Ворог не має успіху

Про це в ефірі телемарафони повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко. За його словами, сьогодні, 29 травня, станом на 19 годину на Донеччині 2 людини загинули та ще три поранено внаслідок ворожих обстрілів. Ворог не просунувся на жодному з напрямків і використовуються всі заходи, щоб цього не сталося.

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Навіть в тих напрямках, де наші військові зміщуються, ми розуміємо наскільки укріплені ці райони. Але основне завдання зараз наших військових – це відбити та збільшити відстань до основних міст – Слов'янськ та Краматорськ по Лиманському напрямку та Бахмут з напрямку Луганська. Сєвєродонецьк також тримається, він під контролем ЗСУ,

– сказав Кириленко.

Ситуація на Донеччині

Під час бойових дій на Сході окупанти 29 травня вдарили по високовольтній лінії електропередач. Унаслідок цього без світла залишився Краматорськ та наближені до нього населені пункти. Через відсутність електроенергії понад 100 шахтарів опинились заблокованими під землею на.

28 травня в Герштабі повідомляли, що російські загарбники перейшли до активного наступу на Донецькому напрямку та обстрілюючи наших військових з різноманітної зброї.

27 травня російські окупанти обстріляли мирних жителів у 49 населених пунктах на Донбасі. Як наслідок, загинули 4 людини, є багато руйнувань. Того ж дня через постійні ракетні та артилерійські обстріли зупинила свою роботу Слов'янська ТЕС. За добу Збройним Силам України вдалось відбити 8 атак ворога.

Втрати ворога на 29 травня

живої сили – близько 30 150;

1 338 танків ;

3 270 бойових броньованих машин ;

631 артилерійська система;

203 реактивних систем залпового вогню;

93 засобів протиповітряної оборони;

207 літаків;

174 гелікоптерів;

504 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

116 крилатих ракет;

13 кораблів та катерів;

2 240 автомобільної техніки та автоцистерн;

48 одиниць спеціальної техніки.

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