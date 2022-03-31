Ворожий танк прямим наведенням розстрілював житлові будинки в Маріуполі: моторошне відео

Окупанти обстрілюють із танку прямим наведенням житлові будинки у Маріуполі. Вороги вирішили записати момент скоєння власного військового злочину на відео, яке потрапило у мережу.

Російські окупанти просто винищують українських мирних жителів та руйнують наші міста. Крім того, вони ретельно фіксують та задокументовують усі власні військові злочини.

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Моторошним відео у своєму телеграм-каналі поділився Денис Казанський.

Ніхто не змушує їх викладати такі відео. Абсолютно хворі людожери,

– написав він.

На опублікованих кадрах видно, як ворожий танк їде по одній з вулиць Маріуполя і цілить просто у житлові будинки. Окупанти навмисне завдають декілька ударів з танку по триповерховій споруді.

Росіяни навмисно обстрілюють житлові будинки Маріуполя з танку: дивіться відео