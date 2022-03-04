У Ворзелі росіяни з танкового кулемета обстріляли легковик з дітьми: є загиблі

Російські окупаційні війська обстріляли автомобіль з мирними мешканцями на Київщині. Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина

Розстріл цивільного автомобіля стався 4 березня. Шестеро осіб їхали на автомобілі з Ворзеля, що на Київщині.

Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою "V", які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів.

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Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо осіб отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років.

Києво-Святошинська окружна прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом розстрілу цивільного автомобіля з мирними мешканцями. Дії військових країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни.

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