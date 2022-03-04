У Ворзелі росіяни з танкового кулемета обстріляли легковик з дітьми: є загиблі
4 березня 2022 , 22:37Читать новость на русском
Джерело:Київська обласна прокуратура
Російські окупаційні війська обстріляли автомобіль з мирними мешканцями на Київщині. Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина
Розстріл цивільного автомобіля стався 4 березня. Шестеро осіб їхали на автомобілі з Ворзеля, що на Київщині.
Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою "V", які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів.
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Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо осіб отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років.
Києво-Святошинська окружна прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом розстрілу цивільного автомобіля з мирними мешканцями. Дії військових країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни.
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