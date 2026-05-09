Воїни НГУ прорвали лінію бойового зіткнення на півночі Харківщини

У квітні – травні воїни 2-го корпусу НГУ "Хартія" провели успішну операцію на Вовчанському напрямку. Захисникам вдалося прорвати оборону росіян.

У ході операції бійці 23-го штурмового полку "Р.У.Г" перетнули лінію бойового зіткнення та провели зачистку переднього краю оборони ворога в глибину до ротного опорного пункту. Про це повідомили у самому полку.

Дивіться також Хочуть виправдати терор, – Синєгубов відповів росіянам про Печенізьку дамбу як "військову ціль"

Що відомо про прорив на Вовчанському напрямку?

Деталі операції в пресслужбі корпусу розповіли "Мілітарному". Відомо, що у бойовій місії брали участь як українські військові, так й іноземні добровольці з країн Латинської Америки.

Для штурму залучили бійців 10-ї, 11-ї та 12-ї рот. Щоб заплутати противника, застосували відволікаючий маневр.

Просування відбувалося через лісові масиви з обох флангів у районі села Стариця на Харківщині. На лівому фланзі працювали близько 50 військових – вони повністю зачистили ротний опорний пункт. На правому фланзі діяли 15 штурмовиків, які знищили понад 10 бліндажів і ліквідували 12 російських військових.

Як наслідок – російська оборона в цьому районі значно послабилася. Окупанти кілька разів намагалися повернути втрачені позиції, проводячи контратаки.

Де відбувалася операція НГУ: дивіться на карті

Наразі 23-й штурмовий полк "Р.У.Г" продовжує виконувати завдання на Харківському напрямку. Підрозділ спеціалізується на штурмових діях, аеророзвідці та використанні FPV-дронів.

Яка ситуація на Вовчанському напрямку?

В середині квітня командир роти 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Олег Крижанівський розповідав, що українські військові повернули під контроль частину вулиць у Вовчанську, які раніше були окуповані.

Крижанівський також зазначив, що ситуацію у Вовчанську та в лісах західніше міста станом на квітень 2026 року вдалося стабілізувати. Це стало можливим завдяки укріпленню оборони та створенню багаторівневих рубежів захисту. Попри це, російські підрозділи й надалі намагаються проникати малими групами.

Російські війська готують нові штурми поблизу та всередині Вовчанська на Харківщині. За даними 16-го армійського корпусу України, з приблизно 10 квітня окупанти накопичували сили в цьому районі для можливих атак. Ймовірні напрямки ударів – Вовчанські Хутори на сході від міста та Вільча на півдні. Також російські підрозділи намагаються переправитися через річку Вовча та закріпитися на південних околицях Вовчанська, щоб створити плацдарм для подальшого наступу.