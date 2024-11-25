Воєнна розвідка атакувала нафтобазу в Калузькій області Росії, – джерела

В результаті операції ГУР Міноборони в ніч на 25 листопада було уражено об’єкт паливно-енергетичного комплексу в Калузькій області Росії. Об'єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела в ГУР. Відомо, що ця нафтобаза в Калузі розташована за понад 300 кілометрів від кордону Росії з Україною.

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На нафтобазі в Калузі спалахнула пожежа

Як повідомляють джерела у воєнній розвідці, близько 00:30 25 листопада внаслідок ударів дронів-камікадзе на нафтобазі сталася серія вибухів та розпочалася пожежа. На відео очевидців видно марні спроби російського ППО відбити атаку БпЛА, проте українські дрони один за одним влучали у ворожу ціль, спричиняючи масштабні руйнування.

Як повідомляється, об’єктом атаки стала нафтобаза АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії Росії проти України.

Попри руйнівні наслідки атаки, на опублікованих відео видно, що місцеві мешканці сприйняли операцію ГУР МО з ентузіазмом і в доброму гуморі,

– розповіли в ГУР.

Дрони атакували нафтобазу в Калузі: дивіться відео

До слова, раніше також повідомлялося, що під атаку також потрапив завод "Тайфун", який є частиною російського ВПК. Там виготовляють радіоелектронну апаратуру, компоненти для ракетних і авіаційних систем, оптико-електронні системи і не тільки.