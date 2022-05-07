Воїни тероборони знищили МТЛБ та новітній танк російських окупантів Т-90М

Росія армія кожного дня зазнає втрат у війні проти України. Українські воїни нищать техніку окупантів по всій лінії фронту.

Знищеною технікою ворогів похвалилися бійці тероборони на Харківщині. Вони з гранатометів знищили плавучий бронетранспортер МТЛБ та ворожий танк.

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Також наші захисники захопили трофеї представників російської армії.



Ворожий МТЛБ, знищений в боях поблизу Харкова / Фото Територіальна оборона ЗС України

Сталося це декілька днів тому під час бою за Старий Салтів, що на Харківщині. Це селище на березі річки Сіверський Донець на схід від Харкова. Фотографію підбитого танку опублікував ще 4 травня журналіст Андрій Цаплієнко.



Андрій Цаплієнко на фоні підбитого російського танку Т-90М / Фото facebook.com/andriy.tsaplienko

А 5 травня Генштаб ЗСУ повідомив про невдалу спробу наступу окупантів в районі населеного пункту Старий Салтів.

Знищений унікальний танк

Вже згодом виявилося, що знищений танк – це новітня модифікація Т-90М. Таких танків в російській армії лише близько сотні. Його представили у 2016 році. А до російської армії він надійшов лише у 2020 році. І отримали його найбільш боєздатні російські частини.

Це модифікація танку Т-90 (який сам є модифікацією Т-72). Однак він має багато змін від свого попередника, серед яких покращена броня, модернізована гармата та новітня система супутникової навігації. Росіяни особливо хвалилися його захистом. Та як виявилося, його можна знищити й пострілом з протитанкового ракетного комплексу, що і підтвердили українці.

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Знищення такого танку ставить під великий удар обороноздатність Росії. Адже з ним загинув і екіпаж. Зважаючи, що такий танк передали передовим військовим частинам, то на їх підготовку витратили чимало часу та ресурсів.

Ще одна причина – танк комплектується чималою кількість деталей іноземного походження. А зараз на Росію наклали санкції, відтак отримати ці комплектуючі нема змоги. І ремонт та відновлення такого танку одразу неможливі. Треба шукати замінники, на що треба час. Британські військові вказують, що на це може піти й десятиліття.