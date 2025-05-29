Воював проти України та був заступником мера Ставрополя: у Росії від вибуху загинув Заур Гурцієв

У ніч на 29 травня у російському Ставрополі внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув заступник мера міста Заур Гурцієв. Він воював проти України.

А також мав низку заслуг перед російським керівництвом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські телеграм-канали.

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Що відомо про Заура Гурцієва

За даними губернатора Ставропольського краю, Гурцієв та ще одна особа, ім'я якої не називають, загинули через вибух невідомого предмета, ймовірно, гранати на вулиці Чехова у Ставрополі. Варто зауважити, що окупант був ветераном так званої "СВО" та учасником програми "Час героїв".

Окрім цього, росіянин став кавалером ордена Мужності за керівництво повітряною частиною операції з так званого "звільнення Маріуполя". А також отримав орден "За військові заслуги" за участь у "визволенні" Авдіївки.

З 2019 року він очолював ЦБУ ВПС та ППО. Проте вже у вересні 2024 року Гурцієв став першим заступником голови Ставрополя і займався "протидією тероризму та екстремізму".

Наразі на місці події працюють правоохоронні органи та спецслужби, тривають слідчі дії. Губернатор заявив, що загибель Гурцієва розглядають як теракт. Там, як завжди, вважають, що інцидент може мати "український слід".

Внаслідок вибуху та загибелі Гурцієва порушено кримінальну справу за статтею про вбивство загальнонебезпечним способом та незаконне зберігання вибухівки.

До слова, нещодавно на тимчасово окупованій території Херсонщини від вибуху загинули четверо кадирівців. Вони були офіцерами російських окупаційних сил з підрозділу "ахмат".