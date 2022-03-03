У Вознесенську та Умані лунають сирени

Повітряну тривогу оголосили у Вознесенську Миколаївської області та Умані Черкаської області. Зараз там лунають сирени оповіщення.

Тривогу оголосили о 07:36. Усім мешканцям цих міст потрібно терміново сховатися в укритті, інформує 24 канал.

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Перебувайте у бомбосховищі аж до офіційного повідомлення про відбій тривоги. До того часу виходити з укриття – небезпечно.

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