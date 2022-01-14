"Вперше не був на Різдво вдома": у Львові COVID-19 атакує з новою силою

Після тимчасового затишшя COVID-19 у Львові знову. Львівські медики вже фіксують збільшення кількості інфікованих. На лікарняні ліжка, як і зазвичай, потрапляють здебільшого невакциновані.

Причини нової хвилі захворюваності

Ріст кількості нових хворих на коронавірус медики пов'язують із новорічно-різдвяними святами. А ще – з низьким рівнем вакцинації.

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У Львівській області імунізувалися менше половини населення.

Люди перед Новим роком мали корпоративи, де не завжди зважали на ситуацію, що може бути передача інфекції. Також були святкування і в домашніх умовах, і в громадських місцях. Не варто забувати і те, що дуже багато людей з західних областей працюють за кордоном. Зрозуміло, що на ці свята вони поверталися додому. Олег Когут Координатор з вакцинації проти COVID-19 на Львівщині

"Я вперше не був на Різдво вдома"

Пацієнт Владислав потрапив до лікарні з коронавірусом напередодні Нового року. Перед цим він тиждень лікувався вдома, однак стан погіршувався, тож довелося викликати швидку, яка госпіталізувала чоловіка до однієї із львівських лікарень.

Я був дуже хворий, в мене була дуже висока температура. В новорічну ніч було так важко, мене рятували. Я вперше не був на Різдво вдома. Це дуже прикро. Мені взагалі прикро, що я захворів… Так пильнував себе,

– запевнив Владислав.

У восьмій міській лікарні вже фіксують збільшення кількості хворих на коронавірус. За одну добу до медзакладу госпіталізували дев'ятьох пацієнтів із цією недугою. Ще кілька днів тому тих, хто потребував стаціонарного лікування було втричі менше. Тоді навіть взялися згортати деякі ковідні відділення.



Коронавірус позбавив Владислава Різдва з рідними / Скриншот з відео 24 каналу

Медичний директор 8-ї міської лікарні Львова Максим Павлов розповів, що завдяки падінню кількості хворих з кардіологічного відділення вже змогли перевести усіх пацієнтів. Однак ненадовго.

"Розпочалися планові заходи задля очищення відділення, тобто кварцування, миття так зване. Та через те, що зросла кількість нових хворих, ми знову розгорнули це відділення і знову в кардіології приймаємо хворих на коронавірус", – зауважив Павлов.

Нову хвилю коронавірусу на Львівщині медики прогнозують вже на початок лютого.

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