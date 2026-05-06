Напередодні параду Путін вирішив провести ракетні випробування з ядерним потенціалом

Росія оголосила про проведення ракетних випробувань на полігоні "Кура" напередодні параду в Москві. Йдеться про удари ракетами, здатними нести ядерний заряд, а перебування людей у зоні вже заборонене.

Це перші випробування за останні 1,5 року. Про це йдеться в повідомленні Міністерства з надзвичайних ситуацій Камчатського краю.

Що відомо про випробування в Росії?

Росія напередодні параду в Москві оголосила про проведення ракетних випробувань на полігоні Кура в Усть-Камчатському окрузі. За повідомленням регіонального управління МНС, у період із 6 по 10 травня там здійснюватимуть тестові удари ракетами, здатними нести ядерний заряд.

Російські воєнкори в соціальних мережах активно погрожують можливим ядерним ударом по ключових об'єктах в Україні, зокрема по Верховній Раді, Офісу Президента і Генштабу. Вони заявляють, що можуть нібито випустити кілька ракет "Орєшнік", близько п'ятдесяти крилатих і балістичних ракет усіх типів, а також близько п'ятисот дронів. Проте, реального підтвердження таким заявам росіян немає.

Варто зазначити, що заступник командувача Повітряних сил полковник Павло Єлізаров висловив думку про те, що зараз Росія не наважиться на застосування ядерної зброї. Водночас технологічний прорив України вже призвів до істерії в Росії. Незабаром Україна зможе використовувати балістику вітчизняного виробництва і саме це може стати тригером для окупантів, які будуть шукати можливості не втратити позиції у війні. Своєю чергою, нардеп і голова Комітету з нацбезпеки Роман Костенко наголосив, що Україні потрібно підвищити готовність до можливої ядерної загрози. Він запропонував виділити стратегію біологічної, хімічної і ядерної безпеки в окремий сегмент у законі про нацбезпеку.

Що відомо про полігон, де Кремль буде проводити ракетні випробування?

Полігон "Кура" розташований у віддаленій болотистій місцевості на річці Озерна, приблизно за 500 кілометрів на північ від Петропавловська-Камчатського. Він є ключовим випробувальним майданчиком Космічних військ Повітряно-космічних сил Росії і використовується для тестування ракетного озброєння, зокрема міжконтинентальних ракет.

Де знаходиться полігон "Кура": дивіться на карті

Історія об'єкта сягає початку 1950-х років, тоді його створили як віддалену зону для випробувань. Уже в 1956 році тут провели перші тести міжконтинентальної ракети на базі прототипу Р-7.

За часів СРСР на полігоні здійснили понад 300 випробувань. Після перерви у 1990-х роках активність відновили на початку 2000-х, зокрема із залученням підводних запусків. Останніми роками Росія регулярно використовує цей майданчик для випробування ракет, здатних нести ядерний заряд.

Росія оновлювала ядерну доктрину: що нового передбачено?

Оновлену ядерну доктрину Росії – "Основи державної політики у галузі ядерного стримування" – затвердив Володимир Путін 19 листопада 2024 року. Її ключова зміна – зниження порогу застосування ядерної зброї, зокрема у конфліктах із неядерними державами, які мають підтримку ядерних країн.

Документ передбачає, що агресія неядерної держави в межах блоку, зокрема НАТО, розцінюватиметься як колективний напад. Також спільною агресією вважатиметься атака неядерної країни за підтримки ядерної. Серед підстав для можливого застосування ядерної зброї – масований повітряно-космічний удар, загроза суверенітету Росії або атака на сусідню Білорусь.

Важливо зазначити, що тоді поява документа збіглася з рішенням США дозволити Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS. У МЗС України це назвали ядерним шантажем, тоді як аналітики Bloomberg вважали зміни радше політичним інструментом тиску на Захід.