Вперше прозвучало офіційне вітання військових "Слава Україні!"

23 серпня з нагоди урочистостей з нагоди Дня прапора у Дніпрі в рамках військової церемонії вперше прозвучало нове привітання "Слава Україні!"

На початку серпня Президент України Петро Порошенко анонсував, що патріотичне гасло "Слава Україні!" стане офіційним військовим вітанням Збройних сил України.

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23 серпня під час урочистих заходів з нагоди Дня прапора, які цьогоріч відбувались у Дніпрі і в яких взяв участь Порошенко це привітання пролунало вперше в рамках урочистої військової церемонії.

Сьогодні вперше в рамках урочистої військової церемонії ми застосовуємо нове вітання, яке я передаю до Верховної Ради. Воно звучить: Слава Україні!

– заявив Президент.

Сьогодні вперше в рамках урочистої військової церемонії ми застосовуємо нове вітання, яке я передаю до Верховної Ради. Воно звучить: Слава Україні! — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 серпня 2018 р.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що Порошенко доручив Міноборони розробити законопроект, який замінить військове вітання в ЗСУ радянського зразка "Здрастуйте, товариші!" та "Бажаємо (бажаю) здоров’я!" на "Слава Україні!" та "Героям слава!"

До слова, 23 серпня у Дніпрі до Дня прапора вже встановили два унікальні рекорди – на найбільшому флагштоку країни висотою 72 метри підняли найбільший державний прапор розміром 12 на 18 метрів.