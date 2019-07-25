Вперше у керівний склад розвідки України призначили жінку: що про неї відомо

Президент України Володимир Зеленський призначив Катерину Сляднєву заступницею голови Служби зовнішньої розвідки. Вона стала першою жінкою в керівному складі української розвідки.

Відповідний указ глава держави підписав 24 липня.

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Указ Зеленського про призначення Сляднєвої в Службу зовнішньої розвідки

Це перша жінка на такій посаді не тільки у Службі зовнішньої розвідки, але й у всіх розвідувальних органах України,

– розповіли "Гордону" у прес-службі розвідки.

Що відомо про Сляднєву?

Сляднєва до лютого 2018 року працювала в прокуратурі Києва, де обіймала посаду заступника начальника управління нагляду в кримінальному провадженні.

Освіту чиновниця отримала у Львівському університеті бізнесу та права за спеціальністю судоустрою, прокуратури і адвокатури.



Катерина Сляднєва

Зауважимо, головою Служби зовнішньої розвідки є Владислав Бухарєв. Зеленський призначив його на посаду 11 червня.

Хто такий Владислав Бухарєв?Член парламентської фракції "Батьківщина". До Верховної Ради восьмого скликання пройшов по мажоритарному окрузі №162 у Сумській області, набравши 20,62% голосів виборців. У 2014 році, балотуючись до парламенту, Бухарєв вказував в агітаційних листівках, що має Почесну відзнаку СБУ Медаль ФСБ Росії "За боевое содружество".



У березні 2014 року Олександр Турчинов, який виконував обов'язки президента, призначив Бухарєва начальником Головного управління Служби безпеки з боротьби з корупцією і організованою злочинністю. З грудня 2007 по березень 2010 року він обіймав посаду першого заступника голови Державної податкової адміністрації й очолював податкову міліцію.



Має спеціальне звання – генерал-лейтенант податкової міліції та військове звання – генерал-лейтенант.