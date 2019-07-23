Зеленський зробив нові важливі призначення в СБУ та РНБО

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Андрущенка начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, а Олексія Данілова – заступником секретаря РНБО.

Відповідні укази глава держави підписав сьогодні, 23 липня.

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Що відомо про Олексія Данілова? Був народним депутатом Верховної Ради 5-го скликання (2006-2007 роки). У 2005 році очолював Луганську обласну державну адміністрацію. Тепер працюватиме під керівництвом секретаря РНБО Олександра Данилюка.



Указ Зеленського про призначення Данілова в РНБО

Що відомо про Сергія Андрущенка? У 2015-2016 роках був заступником начальника департаменту захисту національної державності СБУ.



Указ Зеленського про призначення Андрущенка в СБУ

Також Зеленський призначив собі нового радника – Руслана Демченка. Раніше він був радником попереднього президента Петра Порошенка протягом п'яти років, заступником міністра закордонних справ і один раз представляв Україну в Тристоронній контактній групі щодо питань Донбасу в Мінську.

Які зміни вніс Зеленський у склад РНБО?

Президент Володимир Зеленський 15 липня змінив персональний склад Ради нацбезпеки і оборони.

Гарант вивів зі складу оборонного органу: екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-главу Генштабу Віктора Муженка, екс-главу Адміністарції Президента Ігоря Райніна та міністра інформаційної політики Юрія Стеця.



Натомість до оновленого складу РНБО Зеленський призначив: