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      Зеленський зробив нові важливі призначення в СБУ та РНБО

      2017 Читать новость на русском
      Зеленський призначив у РНБО та СБУ нових людей
      Зеленський призначив у РНБО та СБУ нових людей / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Андрущенка начальником департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, а Олексія Данілова – заступником секретаря РНБО.

      Відповідні укази глава держави підписав сьогодні, 23 липня.

      Важливо: Новим генпрокурором може стати Рябошапка

      Що відомо про Олексія Данілова? Був народним депутатом Верховної Ради 5-го скликання (2006-2007 роки). У 2005 році очолював Луганську обласну державну адміністрацію. Тепер працюватиме під керівництвом секретаря РНБО Олександра Данилюка.


      Указ Зеленського про призначення Данілова в РНБО

      Що відомо про Сергія Андрущенка? У 2015-2016 роках був заступником начальника департаменту захисту національної державності СБУ.


      Указ Зеленського про призначення Андрущенка в СБУ

      Також Зеленський призначив собі нового радника  Руслана Демченка. Раніше він був радником попереднього президента Петра Порошенка протягом п'яти років, заступником міністра закордонних справ і один раз представляв Україну в Тристоронній контактній групі щодо питань Донбасу в Мінську.

      Які зміни вніс Зеленський у склад РНБО?

      Президент Володимир Зеленський 15 липня змінив персональний склад Ради нацбезпеки і оборони.

      Гарант вивів зі складу оборонного органу: екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-главу Генштабу Віктора Муженка, екс-главу Адміністарції Президента Ігоря Райніна та міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

      Натомість до оновленого складу РНБО Зеленський призначив:

      • першого заступника голови СБУ Івана Баканова,
      • главу Офісу президента Андрія Богдана,
      • секретаря РНБО Олександра Данилюка,
      • міністра фінансів Оксану Маркарову,
      • заступника глави ОП Вадима Пристайка,
      • заступника глави ОП Руслана Рябошапку,
      • начальника Генштабу Руслана Хомчака.
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      Теги: Новини України Новини політики Призначення Зеленського Президент України Володимир Зеленський РНБО СБУ
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